２・５次元アイドルグループのＡＭＰＴＡＫｘＣＯＬＯＲＳが２０日・２１日、Ｋアリーナ横浜でワンマンライブ「ＡＭＰＴＡＫ海賊団ｘレインボーロード中８８％」を開催し、２日間で２万５千人を動員。目標と掲げる埼玉・ベルーナドーム公演実現に向けて、改めて決意を語った。今公演タイトルは、前回のワンマンライブ「７７％」から「８８％」へと前進。「海賊」をテーマに彩られたステージでは、初ペアでの曲披露や新衣装の披