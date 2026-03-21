結婚生活が長くなってくると、出会った当初や新婚時代とは違った夫婦関係になることもあるでしょう。先日ママスタコミュニティには、結婚15年を迎えるママから夫婦関係の悩みの投稿がありました。投稿者さんと旦那さんは学生の頃から付き合って20歳で結婚、お子さんは14歳と13歳です。『子どもが小学生までは専業主婦でしたが、中学生になり私も准看護師として仕事を始めました。仕事は楽しく、自由に使えるお金も増え、看護師仲間