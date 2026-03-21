静岡鉄道の主力車両「A3000形」がデビューから10年を迎え、3月20日に静岡市にある長沼車庫で記念イベントが開かれました。 【写真を見る】「ハンドルを引っ張るとき固くて難しかった」静岡鉄道の主力”A3000”形デビュー10周年でイベント＝静岡市葵区 「入れ換え注意。制限15」「はい出発でーす」 「A3000形デビュー10周年祭」の目玉は運転体験。 子どもたちが静岡鉄道の運転士に教えてもらいながら