明日は一体どんな1日になるでしょうか？あなたの明日の運勢を、血液型別にみていきましょう！A型の運勢……★★★★★過去の出来事が、今のあなたに重要なヒントを与えてくれる暗示。日記を読み返したり、写真の整理をするとよいでしょう。また読書にもツキがありです。B型の運勢……★☆☆☆☆人の輪が広がるものの、はっきり意思表示をしないと周りに振り回されてしまいそう。不安を感じたら、ひとりになる時間を確保し