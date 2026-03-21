東日本大震災の教訓を伝えるため、海沿いから高台へ走る速さを競う「津波伝承女川復幸（ふっこう）男」が２１日、宮城県女川町で行われた。発生から１５年となる今年は、過去最多の２６９人が坂道を走り抜けた。「津波が来たらすぐ高台へ逃げる」という教訓を後世に伝えようと実行委員会が２０１３年に始め、今年で１１回目。実際の避難経路を走ることで、いざという時に自然に行動できるよう促す狙いだ。今年のコースは海沿