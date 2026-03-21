上半身のコンディション不良で回復具合が心配される横浜ＤｅＮＡ・筒香（資料写真）２０日の西武戦で途中交代した筒香の状態について、相川監督は２１日、上半身のコンディション不良とした上で「長期離脱にはならない。数日様子をみる」と話した。２７日の開幕戦は筒香がいないことも想定しているのか、という問いには「いる前提で考えている」とした。筒香は２０日の試合で、一回に初球を空振りした直後に苦悶（くもん）の表