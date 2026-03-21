◆オープン戦ソフトバンク５―７広島（２１日・みずほペイペイドーム）ソフトバンク・中村晃内野手が２打数１安打で存在感を示した。昨年１１月に腰椎椎間板ヘルニア手術を受けてからリハビリが続いたが、ファーム公式戦に出場するなど段階を踏んで、この日１軍に合流した。５回から一塁に入り、８回２死で迎えた第２打席では中前打を放った。打席では積極的にスイングを仕掛け、守備ではシートノックから今季から変更され