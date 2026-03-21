１９日、玉淵潭公園の景色。（北京＝新華社記者／羅暁光）【新華社北京3月21日】中国北京市の玉淵潭公園では、花々が競うように咲き誇っている。春の陽気に誘われ、多くの人が花を愛でながら散策を楽しんでいる。１９日、玉淵潭公園の景色。（北京＝新華社記者／羅暁光）１９日、玉淵潭公園の景色。（北京＝新華社記者／羅暁光）１９日、玉淵潭公園で自撮りを楽しむ人たち。（北京＝新華社記者／羅暁光）１９日、玉淵潭公園の景