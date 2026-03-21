Snow Manの佐久間大介さん（33）とNCTの中本悠太さん（30）が21日、共演した映画のイベントに登場。佐久間さんが中本さんとの共通点を明かしました。佐久間さんと中本さんが登場したのは、映画『スペシャルズ』（公開中）の公開御礼舞台挨拶。映画は、原案・脚本を務める内田英治監督による完全オリジナル作品で、年齢も性格もバラバラなプロの殺し屋たちが、任務のためにダンス大会で優勝を目指すという物語です。佐久間さんは、