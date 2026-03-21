◇女子ゴルフツアーVポイント×SMBCレディース第2日（2026年3月21日千葉県紫CCすみれC＝6731ヤード、パー72）10位で出たプロ2年目の青木香奈子（25＝マイナビ）が3バーディー、4ボギーの73で回り、通算1オーバーで7位に浮上した。「耐えたと思います。（後半は）4回くらいディボットに入って嫌な流れだなと思っていたけど、耐えて耐えて最後17番でやっと（バーディーが）来てくれたなって感じです」。青木はほっとした