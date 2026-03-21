若菜さんからの頼み事で、週末に家族でママ友の自宅へお邪魔することになった晴子さん。樹くんは恭介さんと遊べると大喜び、若菜さんにはとても感謝されましたが…。その思惑は、頼み事とは別のところにあるようで…。＞＞【まんが】ママ友が夫を狙ってる?