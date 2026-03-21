“ピン芸日本一決定戦”『Indeed R-1グランプリ2026』（カンテレ・フジテレビ系）が、21日に放送（後6：30）。過去最多6171人のエントリーの中から今井らいぱちが優勝に輝き、24代目王者の称号と優勝賞金500万円を手にした。優勝後の会見では、喜びをかみしめた。【決勝写真】ファーストステージでは…スペシャルドリームアドバイザーだったらいぱち冒頭では「本当によかったです！R-1今回の大会に向けて、家族もそうですし、