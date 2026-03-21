小児医療に特化した病院を紹介しますね▶▶この作品を最初から読む一筋縄ではいかない子どもの弱視治療。その経験談と子育てに奮闘する一家の様子をほのぼのと描き、Instagramで発信しているチャチャモさん。同じ悩みを抱える親御さんたちから多くの共感を集めています。ある日、1歳の愛娘・ゆずぴーちゃんの目に異変を感じたチャチャモさん。眼科で「弱視」と診断され、治療のためのメガネ生活が始まりますが、イヤイヤ