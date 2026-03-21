「こわい！」▶▶この作品を最初から読む子ザメちゃん、昭和の世界にタイムスリップ!?アニメもマンガも大人気！ 映画にもなった『おでかけ子ザメ』をご存知ですか？少し懐かしい匂いのする町・八魚町（やうおちょう）をはじめ、お友達がいっぱいできた都会でのおでかけを楽しむ子ザメちゃんの姿が、とても可愛らしく癒やされると注目を集めています。今回はなんと、昔の八魚町に迷い込んだ子ザメちゃん。おいしいコロッ