現地３月21日、オーストラリアで開催された女子アジアカップの決勝で、日本女子代表がオーストラリアと対戦し、17分に浜野まいか奪った１点を最後守り抜いて１−０で勝利。２大会ぶりの優勝を飾った。ホスト国の豪州は、立ち上がりから多くのチャンスを作り、後半にも猛攻を仕掛けたが結局、無得点に終わり、あと一歩及ばなかった。 オーストラリアメディア『ABC』によると、豪州のエースFWサム・カーは「彼女たちはほ