Snow Manの佐久間大介が、NCT中本悠太とともに、3月21日に東京・TOHOシネマズ新宿にて行われた、映画『スペシャルズ』公開御礼舞台挨拶に登壇した。 【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■Instagramにはふたりの後頭部の“おだんご”のアップも 佐久間大介は、 と自身のInstagramで報告。※ならせていただき→やらせていただき 舞台挨拶の様子とバックステージショットを公開した。 佐久間がInstagramのコメ