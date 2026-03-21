◇オープン戦ヤクルト4―3日本ハム（2026年3月21日エスコンF）ヤクルトの1番・長岡秀樹が一発を含むマルチ安打で存在感を発揮した。3回2死ではWBCからの復帰戦だった日本ハム・伊藤の141キロのスプリットを捉えて右中間にソロ本塁打。7回にはラオから中前打を放ち「いい結果が出ているのは凄くプラス」と明るい表情で話した。開幕戦の打順では、4番のオスナとともに自身は1番で起用されることが決まっている。オープ