Photo: Danijela Maksimovic/ Shutterstock.com エディンバラ大学の研究者たちが、プラスチックをパーキンソン病治療薬にする新しい手法を開発しました。何か特別なプラスチックというわけではなく、普通のプラスチックを薬に変えられるんですって。Interesting Engineeringが報じました。プラスチックが薬に変わる仕組み今回の主役は、ペットボトルなどに使われる「PET」と呼ばれるプラスチ