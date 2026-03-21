ピン芸日本一決定戦『R-1グランプリ2026』の決勝戦が21日、カンテレ・フジテレビ系で生放送され、今井らいぱちが24代目王者に輝いた。『R-1グランプリ2026』で優勝した今井らいぱち過去最多6,171人のエントリーから勝ち抜いた9人による決勝は、(1)しんや、(2)今井らいぱち、(3)ドンデコルテ 渡辺銀次、(4)ななまがり 初瀬、(5)さすらいラビー 中田、(6)真輝志、(7)ルシファー吉岡、(8)九条ジョー、(9)トンツカタン お抹茶 の順番で