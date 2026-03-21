カーリング女子の世界選手権（カナダ・カルガリー）でメダルの可能性を秘める日本代表のロコ・ソラーレ（ＬＳ）に対し、海外チームからも期待の声が上がっている。１次リーグ最終戦（２０日＝日本時間２１日）はカナダに５―６で敗れ、通算成績９勝３敗で３位通過となった。２１日午前１０時（日本時間２２日午前１時）開始のプレーオフでは、１次リーグで黒星を喫したトルコと対戦する。スキップ・藤沢五月が「ここ数回やって