大相撲春場所大相撲春場所は連日、エディオンアリーナ大阪で熱戦が繰り広げられている。十四日目の21日には、結びの一番で横綱・豊昇龍（立浪）が大関・琴櫻（佐渡ヶ嶽）に敗れた。関脇・霧島（音羽山）が3度目の優勝。前日には、相撲人気を象徴するような光景がABEMA実況席で話題となっていた。20日に行われた十三日目の結びの一番。豊昇龍が前頭五枚目・琴勝峰（佐渡ヶ嶽）にはたき込みで勝った。中継するABEMAの清野茂樹ア