「深夜の間食がやめられない」「満腹なのにお菓子に手が伸びてしまう」という人は、実は意志が弱いのではなく、脳の仕組みによってそんな風になっているのかもしれないという研究結果が公表されました。Devaluation insensitivity of event related potentials associated with food cues - ScienceDirecthttps://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0195666325005434Science reveals why you can’t resist a snack - ev