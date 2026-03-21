３月２２日に行われる阪神競馬（１回１０日目）の馬場状態、天気予報は以下の通り。【天気】晴れのち曇り・１０％【馬場状態】芝（Ａコース）良ダート良芝は内側に傷みはあるが、内も外も伸びている。基本はロスのない立ち回りが必要だ。ダートは先行馬が有利だが、最後の坂で逆転も。芝＝逃げ◎先行◎差し○追込△ダート＝逃げ◎先行◎差し○追込△