◆大相撲春場所１４日目（２１日、エディオンアリーナ大阪）関脇・霧島（２９）＝音羽山＝が１４場所ぶり３度目の優勝を決め、大関復帰の可能性が高まった。大関・安青錦（２１）＝安治川＝の下手投げに屈して２敗目を喫したが、３敗で追っていた横綱・豊昇龍（２６）＝立浪＝、西前頭５枚目・琴勝峰（２６）＝佐渡ケ嶽＝がともに敗れた。優勝争いの対象力士が３人以上で、１４日目にそろって土がついてのＶ決定は年６場所制とな