「ルーキーシリーズ第６戦」（２１日、桐生）長谷川晴哉（２６）＝群馬１２９期・Ａ２＝が、インからトップＳを放って逃げ圧勝。昨年１２月の桐生以来となる通算３回目、当地では２回目の優勝を飾った。中本大樹（福井）、中野希一（埼玉）が２、３着に入り、３連単は７４３０円の中穴決着となった。地元ファンの期待を一身に担った長谷川が、会心のレースを披露した。展示の進入は１４・２５３６だったが、本番は１２・４５