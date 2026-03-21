◇オープン戦ソフトバンク5―7広島（2026年3月21日みずほPayPayドーム）昨年11月に腰を手術したソフトバンク・中村晃が1軍に合流。途中出場で安打をマークした。山川に代わって5回から一塁守備で出場。その裏の打席は見逃し三振に倒れたが、8回2死で中前打を放った。今季がプロ19年目の打撃職人。シーズン開幕に向けて「しっかりセンターに返せた。公式戦の前に打席に立つことができたので良かった」と手応えを口にし