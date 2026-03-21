■世界室内陸上 2日目モーニングセッション（日本時間21日、ポーランド）【世界室内陸上・出場選手一覧】3月20日開幕！桐生祥秀、田中希実ら日本代表10人世界陸上の室内版、世界室内陸上の2日目、モーニングセッションに日本勢5選手が登場。男子800mで室内日本記録（1分45秒17）を持つクレイ アーロン竜波（23、ペンシルベニア州立大）が準決勝に登場。終盤まで最後方で様子を伺うと、残り1周で外側から次々と選手を追い抜き、驚