ピン芸日本一を決める「R−1グランプリ2026」決勝戦が21日、フジテレビ系で生中継され、24代目王者に今井らいぱち（38）が輝いた。第1ステージを首位で通過し、ドンデコルテ渡辺銀次、トンツカタンお抹茶との最終決戦を制した。若手からベテランまで過去最多6171人がエントリーする中、激戦を制し優勝賞金500万円を獲得した。芸歴15年目、初の決勝の舞台で躍動した。1本目のネタではロン毛のカツラにメガネ姿となり、高校生へ講演