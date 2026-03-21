３月２２日に行われる中京競馬（１回４日目）の馬場状態、天気予報は以下の通り。【天気】晴れのち曇り・０％【馬場状態】芝（Ａコース）良ダート良２１日の芝は逃げ切りがなく、好位勢が好結果。ためて鋭い脚を使う馬が有利。ダートは５００キロを超える、パワーのある馬が狙い目だ。芝＝逃げ◎先行◎差し○追込△ダート＝逃げ◎先行◎差し○追込△