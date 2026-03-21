◇オープン戦ソフトバンク5―7広島（2026年3月21日みずほPayPayドーム）侍ジャパンの一員としてWBCに出場していたソフトバンク・松本裕がチームに合流後初登板。8回に6番手でマウンドへ。1イニングをわずか10球で3者凡退に抑え、1三振を奪った。WBCでは7日の韓国戦での1イニングのみの登板に終わった。登板間隔も空いたが「問題なく投げられた。（WBC公式球との違いに）若干の違和感はあるが、気にすることなくやって