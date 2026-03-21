◇オープン戦広島7―5ソフトバンク（2026年3月21日みずほPayPayドーム）広島の来日2年目の助っ人・ファビアンに待望の一発が飛び出した。3点を追う4回1死一、二塁。フルカウントからソフトバンク・伊藤の甘く入ったフォークを捉えて左翼に同点3ラン。オープン戦12試合目での初アーチに「感触は良かった。打った瞬間に行ったと思った」と振り返った。加入1年目の昨季はチームトップの17本塁打。今季も得点源として期