豪州のローズヒルガーデンズ競馬場で３月２１日、ゴールデンスリッパーＳを始め５つのＧ１レースが行われた。オーストラリアンターフクラブはインスタで世界的映画スターのマット・デイモンが訪れたことを報告。動画では自動車から降り、堂々と競馬場内を歩く姿の動画がアップされていた。加えて、同ターフクラブの公式Ｘでは「冗談でしょ！！！映画スターのマット・デイモンがゴールデンスリッパーデーのためにローズヒルガー