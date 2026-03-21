実業家のひろゆき氏（４９）が２１日に自身のＸを更新。おじさん・おばさん呼びに関して持論を語った。鳥取県の平井伸治知事が１８日の県議会で小池百合子東京都知事を「おばさん」と呼称。翌１９日に小池氏が「知事自らが先頭に立って、こうした『おじさん発言』をしているからこそ、女性がその土地に希望を持てなくなる」と不快感を示したことが注目を集めている。２０日に「７３歳って『おばあさん』でしょ。高齢女性の呼