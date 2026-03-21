元大阪府知事で弁護士の橋下徹氏が２１日放送のテレビ大阪「大阪おっさんぽ」に出演。政治家に転身した際の?裏話?を語った。橋下氏は２００３年から、「行列のできる法律相談所」（日テレ系）にレギュラー出演するようになり知名度を高めた。０７年１２月に大阪府知事選出馬を表明。翌０８年１月に知事選に初当選し、府知事に就任している。当時について、ＭＣのメッセンジャー・黒田有から「家族に反対されなかったか？」と