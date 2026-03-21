元「青汁王子」こと実業家・三崎優太氏（36）が21日に公式X（旧ツイッター）を更新。「ミス東大2020」グランプリで、現役東大院生タレント・神谷明采（25）の投稿に不快感をあらわにした。ポーランドに訪れている神谷だったが「【またやってしまった】明日アウシュビッツ行こうと思って公式サイト見たら・完全予約制 ・既に完売済」のため、アウシュヴィッツ強制収容所の見学を断念したと報告。その後「【アウシュビッツの