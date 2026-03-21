昨年デビュー４５周年を迎えたシンガー・ソングライターの佐野元春が４６周年となった２１日、東京ガーデンシアターで、４５周年とコヨーテバンド２０周年アニバーサリーツアーの千秋楽公演を行った。ライブは大の佐野ファンで知られる元ＮＨＫの武田真一アナウンサーが「ファン代表です。一人の音楽ファンとして、一人の人間として、長い間ずっと彼の歌に背中を押させてきました」と自己紹介してまず登壇。演壇から「あなたか