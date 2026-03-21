時には何も考えずにゆっくり過ごす休日も必要です。けれど「何もせず」が続いてしまうと、気付けば「せっかくの休日なのに、何もしないまま終わってしまった……」と後悔することもあります。そんな状態が積み重なると、「このままでいいのだろうか」と将来に対する漠然とした不安につながりかねません。そこで今回は、休みの日に避けたい“お金を逃す過ごし方”と、その改善法についてご紹介します。お金を逃す過ごし方1：だらだ