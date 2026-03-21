日常生活で何気なく使っている言葉の「響き」に注目して、パズルを解き明かす心地よい刺激を楽しみませんか？今回は、久しぶりの再会で交わす丁寧な言葉、玄関先で見かける便利な道具、人の名前を用意しました。3つの空欄を正しく埋める共通の2文字は何か、イメージを広げて導き出してみましょう。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。ごぶ□□か□□てま□□かヒント：玄関先