公的年金の制度は複雑で、ご自身の状況に当てはめると「結局どうなるの？」と迷ってしまう方も少なくありません。例えば、遺族年金についても自分は対象にならないと思い込んで、大切な生活資金を支える権利を見落としてしまうケースは意外と多いものです。今回は、子どもがいない夫婦の遺族年金について、All About編集部が設定したケーススタディーに専門家が分かりやすくお答えします。Q：子どもがいない夫婦の場合、遺族年金は