「失敗したらどうしよう」「恥をかきたくない」--そんな不安から、一歩を踏み出せなくなることはありませんか？実は国際調査でも、日本は「失敗を恐れる人が世界一多い」という結果が出ており、私たちは知らず知らずのうちに“他人の目”を気にする文化に縛られています。精神科医・和田秀樹氏は、『落ち込まない 考えすぎない気持ちの整理術』（ディスカヴァー・トゥエンティワン）の中で、「他人はあなたの失敗を覚えていない」