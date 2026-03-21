上海市松江区の九亭臨港松江科技城に位置する「上海G60衛星インターネット産業基地」は、長三角G60科創走廊（長江デルタG60科学技術イノベーションコリドー）に属している。新華網が伝えた。垣信衛星や格思航天、巡天千河など企業約100社が集まっており、衛星の運用や製造、搭載する電源、通信ペイロード、姿勢・軌道制御など川上・川下産業を網羅している。同基地は国家級中小企業特色産業クラスターで、上海が商業衛星と端末の特