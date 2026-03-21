学情は、2027年3月卒業（修了）予定の大学生・大学院生を対象とした「初任給や給与についての意識調査」の結果を2026年1月14日に発表した。理想の初任給は「25万〜29万円」が最多の44.3％調査では、理想の初任給について聞いたところ、月収で「25万〜29万円」が最多の44.3％だった。次いで、「20万〜24万円」が43.6％と続き、両者を合わせた「20万円台」は87.9％になった。その次が「30万〜34万円」で8.7％だった。学情は、「2026