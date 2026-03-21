開始17分に先制に成功。以降は追加点が奪えず、時間の経過とともに、相手の猛攻にさらされる。それでも粘り強く、守り切った。オーストラリアで開催された女子アジアカップで、現地３月21日に決勝戦が行なわれた。日本とオーストラリアが激突し、日本が１−０で競り勝ち、栄冠を手にした。準優勝に終わった豪州のジョー・モンテムッロ監督は「前半に相手は素晴らしいゴールを決めたが、我々は決められなかった」と『パラマウ