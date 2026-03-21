◇大相撲春場所１４日目（２１日、エディオンアリーナ大阪）東前頭１６枚目・朝白龍（高砂）が東同１０枚目・豪ノ山（武隈）との９勝４敗同士の対決を上手出し投げで制し、１０勝目を挙げた。新入幕から２場所目で、自身初めての２桁白星に到達。「うれしいですね。２桁を目標にしていたので」と素直に喜んだ。今場所の好調の要因について「（幕内の）雰囲気に慣れたのが大きい。まわしが取れる相撲も増えてきている。まわしが