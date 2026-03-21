◇女子ゴルフツアーVポイント×SMBCレディース第2日（2026年3月21日千葉県紫CCすみれC＝6731ヤード、パー72）10位から出た菅沼菜々（26＝あいおいニッセイ同和損保）が3バーディー、3ボギーの72で回り、通算イーブンパーで4位に浮上した。首位とは2打差。菅沼は「開幕戦はずっと予選落ちだったので、こんなに上位で上がれると思わなかった。期待以上の成績です」と胸を張った。閉ざされた空間で強い不安を感じる広場