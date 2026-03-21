◇オープン戦広島7―5ソフトバンク（2026年3月21日みずほPayPayドーム）侍ジャパンの一員としてWBCに出場していた広島・小園が、チームに復帰後初安打を放った。「3番・三塁」で出場。初回1死一塁では二ゴロ併殺打だったが、4回1死で中前打。その後のファビアンの同点3ランにつなげた。復帰2試合目での快音。試合にはフル出場し「シーズンに向けていい感じになってきたかなと思う」と話した。