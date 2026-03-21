「ファーム・西地区、ソフトバンク８−０阪神」（２１日、タマホームスタジアム筑後）阪神が８失点の大敗を喫した。先発・大竹耕太郎投手（３０）は味方の失策も絡んで６回６失点（自責４）。４安打に終わった打線では、連日４番起用の西純矢外野手（２４）が四回の第２打席で右前打を放った。「５番・三塁」で先発出場したドラフト１位の立石正広内野手（２２）＝創価大＝は入団後初めて実戦の守備に就いたが守備機会なく、六