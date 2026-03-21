ヒロインが間違えてる！ 仕事に忠実なナンパモブが物語を戻すために奔走▶▶この作品を最初から読む職業として“モブ”が存在する世界。現実世界から“作品世界”へ様々な役割のモブが派遣され、物語を進めています。モブにも種類があり、その一つがヒロインに声をかけてはフラれるナンパモブ。アルバイトでナンパモブを演じるB介も、数多の作品世界で振られ続ける日々を送っていました。そんなある日、駅前で迷子になっ