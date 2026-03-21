私じゃダメなんだよ…▶▶この作品を最初から読むいざ、「かわいい」を創る業界へ！大人気キャラクターであるトゥウィンクル・クルルが目玉の、ファンシーキャラクターやグッズを製作する会社「キューロップ」に入社したのは、18歳の河合ユメ。彼女はクルルが大好きでこの会社に就職。目標は世界一の「かわいい」を生み出すことですが、ユメは「かわいいものが大好き」という気持ちにフタをすることになったある出来事を