女子アジアカップは21日にスタジアム・オーストラリアで決勝を行った。日本女子代表(なでしこジャパン)がオーストラリアを1-0で破り、2大会ぶり3度目の優勝を果たした。アジアサッカー連盟(AFC)の公式サイトによると、決勝の観客動員数は7万4397人。スタジアム・オーストラリアは約8万人の収容を誇るオーストラリア最大級の会場で、この数字は女子アジア杯史上最多の観客数となった。大会全体でも観客動員は好調に推移した。